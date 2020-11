Als der Jugoslawienkrieg ausbricht, flieht seine Familie nach Deutschland. Nach einer glücklichen Kindheit in Deutschland, droht die Abschiebung und die Familie zieht ein zweites Mal in neue Gefilde. Dieses Mal geht es in die USA. Danach schafft Subotić den Durchbruch zum Fußballprofi und wird mit dem BVB gleich zweimal hintereinander deutscher Meister. Bei GERMANIA spricht der Publikumsliebling gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin über seinen rastlosen Weg, die Abkehr vom glamourösen Luxusleben und das Gute im Menschen.