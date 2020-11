Der Weg zu seinem Erfolg war lang und steinig. Mark Filatov wird in Kirgistan kurz vor dem Zusammenbruch der UDSSR geboren und emigrierte als Fünfjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland. Doch das gute Leben lässt auf sich warten. Er wächst an der Armutsgrenze in einem Plattenbau im Saarland auf. Als er mit den Ost-Boys seine Milieu-Studien persifliert, weiß er plötzlich, dass der Erfolg kommen wird. In GERMANIA spricht Slavik über Deutschland als Land der Möglichkeiten und seine Zeit als Außenseiter an der Schauspielschule.