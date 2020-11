Jello Krahmer wurde 19.11.1995 in Stuttgart geboren. Als Kind eines afrikanischen Vaters und einer deutschen Mutter wurde er schon als Kind aufgrund seiner Hautfarbe mit rassistisch motivierten Erfahrungen konfrontiert. Zum Ringen fand er schließlich, weil er, nach eigener Aussage, schon immer eine Vorliebe für das Raufen hatte. Wo zunächst noch der Stiefvater Sedat Sevsay, ehemaliger Bundesligaringer und Trainer im ASV Schorndorf, noch mit dem jungen Krahmer trainieren konnte, wuchs der deutsche Ringer über die Jahre auf fast 2 Meter und einem Kampfgewicht von 125 Kilogramm heran. Heute ist Jello Krahmer im Profisport angekommen. 2020 gewann er die Bronzemedaille in der Europameisterschaft in Rom.