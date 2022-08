Auf Schule pfeift er. Wichtiger als seine Zukunft ist es für ihn mit Freunden abzuhängen und stundenlanges Zocken am Computer. Das Verhältnis mit seinem Vater wird schwierig, als Marcel beginnt Drogen zu nehmen. Der Zug entgleist. MontanaBlack wird kriminell, begeht unter anderem Diebstahl und Kreditkartenbetrug. Er geht schließlich in eine Entzugsklinik, für ihn einer seiner Tiefpunkte im Leben: "An dem Tag, an dem ich in die Entzugsklinik gegangen bin, waren alle Gefühle da: Enttäuschung, Schmerz, Verzweiflung, aber auch Hoffnung." Dort lernt er wieder nüchtern einzuschlafen und kämpft sich aus dem Tief.