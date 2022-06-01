Zweites Deutsches Fernsehen
Sie sind hier:
  1. zdf.de
  2. Kultur
  3. GERMANIA
  4. Пропаганда, війна та істина

Пропаганда, війна та істина

Germania Spezial Ukraine: частина друга

У другому спецвипуску про війну в Україні журналісти проєкту «GERMANIA» поспілкувалися з інфлюенсером Дмитром Цвєтковим, журналісткою Анастасією Тихомировою та режисеркою Анною Жуковець.‎

Videolänge:
17 min
Datum:
01.06.2022
Verfügbarkeit:
Video verfügbar bis 01.06.2024
Mehr von GERMANIA

Mehr GERMANIA

Arina Paskevich

GERMANIA - Пропаганда, війна та істина 

У другому спецвипуску про війну в Україні журналісти проєкту «GERMANIA» поспілкувалися з інфлюенсером Д. Цвєтковим, журналісткою А. Тихомировою та режисеркою А. Жуковець.‎

01.06.2022
Videolänge
Jetzt abspielen

У фільмі показано різні погляди людей на війну в Україні. Усі вони проживають у Німеччині, мають відмінні ідентичності та міграційне минуле. Під час роботи над фільмом завдяки спілкуванню з головними героями стало зрозуміло, що історії постраждалих внаслідок війни в Україні не варто змішувати з іншими. Це сприятиме кращому розумінню проблематики. Попри важливість кожного погляду, є потреба у подальшому вивченні того, як «GERMANIA» як платформа може доречно розповідати історії окремих людей.

Триває не лише збройна боротьба, але й інформаційна. У другому епізоді спецвипуску «GERMANIA» ми поспілкувалися з чотирма людьми, які мають безпосередній зв’язок з Україною чи Росією та передали їхні думки й почуття щодо війни в Україні. В умовах пропаганди, роздвоєння особистості у пострадянського покоління та пошуку істини наші гості розповіли про свої почуття, погляди та канали, які інформують про актуальну ситуацію.

Аріна Пашкевич, студентка з України, евакуювалася зі свого рідного міста Маріуполя 18 березня. З важким серцем їй довелося залишити свого батька, якого відправили на війну. Дідусеві та бабусі Аріни не вдалося подолати довгий шлях до кордону із Польщею. Юна українка пригадує модернізований Маріуполь, розповідає про своє життя до того, як стала біженкою, і розмірковує про те, що, мабуть, вже ніколи не зможе повернутися додому.

Письменниця та режисерка Анна Жуковець народилася у Маріуполі. У п’ять років вона переїхала до Німеччини. Тепер її рідного міста немає. Вона живе самими лише спогадами про своє дитинство. Після початку війни в Україні Анна не спала три дні, адже дуже хвилювалася за близьких та друзів із Маріуполя. Вона з головою занурилася у медіасвіт під час війни і навіть після стількох років життя у Німеччині досі почувається тут чужою.

Дмитро Цвєтков родом з Одеси. Він досі добре пам’ятає радянську пропаганду, про яку дізнався ще у школі. Його висновок: за увесь час російські ЗМІ зовсім не змінилися. Така ж брехня вільно поширюється світом через пропагандистські сайти та нові засоби масової інформації. Щоб зрозуміти, де правда, а де вигадка, Дмитро стежить за Telegram-каналом Володимира Зеленського і читає російські пропагандистські сторінки, а потім порівнює інформацію. У соціальних мережах він також вбачає нову можливість тримати руку на пульсі та інформувати людей про важливі події війни.

Журналістка Анастасія Тихомирова, сім’я якої проживає у Москві, розповідає: «Я зовсім не спала 24 лютого. У мене аж волосся стало дибки». Її також шокує те, що на російському телебаченні показують ті самі кадри, надаючи зовсім іншу інформацію. «Критичне ставлення до ЗМІ» — слова незрозумілою мовою для багатьох людей у Росії, адже їм бракує досвіду життя у демократичній державі. «Як жити далі з цим тягарем, з цією провиною мого народу?»

З нашого другого епізоду спецвипуску «GERMANIA» про війну в Україні знову стає зрозуміло, наскільки важливі особисті історії постраждалих. Адже вони дозволяють відчути біль, принесений війною, яка перетворює людські життя на цифри у статистиці.

Comedy mit Dimitri Tsvetkov

Jimi (Xhemajl Morina, r.) versucht, Barry (Barry Hammerschmidt, l.) mit seinen verrückten Ideen bei dessen Rede für die Charity-Gala zu helfen.

Barrys Barbershop - Die Charity-Gala 

Für Jasmin ist der große Tag gekommen, denn ihre Gala findet statt. …

Videolänge
Emre reicht Barry und Hien einen Stift und den Vertrag

Barrys Barbershop - Die Barbierin 

Der Influencer Barry ist berühmt, hat Millionen Follower*innen und …

Videolänge
Barry (Barry Hammerschmidt) und Arman (Arman Kashani) hocken hinter einem Metallzaun und verstecken sich. Sie blicken angsterfüllt zu Armans Cousinen (Evin Tekin, Sevval Cikdik) die im Hintergrund an einer Hauswand vorbeilaufen.

Barrys Barbershop - Der Arbeitskampf 

Während sich Hien und Jimi um die Kund*innen des Barbershops kümmern, …

Videolänge

Unsere Kultursendungen

Pop Around the Clock

Pop Around the Clock

Alles rund um Pop Around the Clock - Videos, Songlisten und Künstlerinfos im Überblick, wann und wo Du willst! Darunter P!nk, U2, Depeche Mode und Coldplay.

Mehr erfahren
Kulturzeit Hintergrundbild

Kulturzeit

Das Kulturmagazin bietet das Beste aus Kunst und Kultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Täglich mit aktuellen Berichten, Gesprächen und Diskussionen zu den Themen des Tages.

Mehr erfahren
aspekte

aspekte

Unterwegs in der Welt der Literatur, Kunst, Musik, des Theaters und Kinos. Die Kultursendung stellt aktuelle Gesellschaftsdebatten vor und trifft Denker*innen, Künstler*innen und Musiker*innen.

Neueste Folge
Filmgorillas

Filmgorillas

Wenn vier Kinobegeisterte über ihr Lieblingsthema reden: Steven Gätjen, Anne Wernicke sowie das Ehepaar Silke und Daniel Schröckert reden sich zu Themen aus der Film- und Serienwelt die Köpfe heiß.

Mehr erfahren
Konzerte von Rock, Pop, Klassik bis Jazz zum Streamen und Aktuelles aus der Welt der Musik

Musik 

Online Konzerte und Festivals streamen, Hintergründe und Aktuelles aus der Musik erfahren: von Rock und Pop, über Klassik bis Jazz in all seiner Vielfalt in der ZDF Mediathek

Mehr erfahren
JazzBaltica

JazzBaltica

Jazz-Musik pur. Die JazzBaltica findet jährlich in Schleswig-Holstein statt, mit Künstlern wie Max Mutzke, Nils Landgren, Helge Schneider, Viktoria Tolstoy, Pete York, Wolfgang Haffner u.v.m.

Mehr erfahren
Zur Merkliste hinzugefügt Merken beendet Bewertet! Bewertung entfernt Zur Merkliste hinzugefügt Merken beendet Embed-Code kopieren HTML-Code zum Einbetten des Videos in der Zwischenablage gespeichert.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des ZDF.

Sie haben sich mit diesem Gerät ausgeloggt.

Sie haben sich von einem anderen Gerät aus ausgeloggt, Sie werden automatisch ausgeloggt.

Ihr Account wurde gelöscht, Sie werden automatisch ausgeloggt.

Altersprüfung durchführen?

Um Sendungen mit einer Altersbeschränkung zu jeder Tageszeit anzuschauen, kannst du jetzt eine Altersprüfung durchführen. Dafür benötigst du dein Ausweisdokument.

Zur Altersprüfung

Hinweis!

Du wechselst in den Kinderbereich und bewegst dich mit deinem Kinderprofil weiter.

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Entweder hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiviert, welcher dies verhindert, oder deine Internetverbindung ist derzeit gestört. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der ZDFmediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad/Script/CSS/Cookiebanner-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiviert, welcher dies verhindert. Falls du die Webseite ohne Einschränkungen nutzen möchtest, prüfe, ob ein Plugin oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.