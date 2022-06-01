Пропаганда, війна та істина

Письменниця та режисерка Анна Жуковець народилася у Маріуполі. У п’ять років вона переїхала до Німеччини. Тепер її рідного міста немає. Вона живе самими лише спогадами про своє дитинство. Після початку війни в Україні Анна не спала три дні, адже дуже хвилювалася за близьких та друзів із Маріуполя. Вона з головою занурилася у медіасвіт під час війни і навіть після стількох років життя у Німеччині досі почувається тут чужою.