Aber die Kultur, ein wichtiger Bestandteil des Lebens der Franzosen, wie Emmanuel Macron immer wieder betont, lässt sich nicht unterkriegen. In Paris und im ganzen Land fanden trotzdem prestigeträchtige Ausstellungen statt, die Motivation der Kulturschaffenden war immens, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Christel Haas gibt einen kleinen Einblick in das französische Kulturleben in Zeiten des Coronavirus.