Ebow setzt sich mit ihrer Musik für mehr Vielfalt ein.

Quelle: Markus Hertrich

Ebows Message ist und bleibt provokant und politisch. Solo, aber auch als Mitglied der Gaddafi Gals, rappt sie unter anderem gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie, für eine offenere, solidarische und gleichgestellte Gesellschaft. Ebow verknüpft Old School und New School, Battle-Rap und R’n’B. Ihre Texte sind breit gefächert zwischen Tagebuch und politischem Pamphlet. Mit Songs wie "Schmeck mein Blut" provoziert sie bewusst, um zum Nachdenken, bestenfalls sogar zum Umdenken, zu animieren. Besonders für die queere Community macht sie sich stark und gibt denen eine Stimme, die keine haben oder nur selten gehört werden. Am Valentinstag 2021 veröffentlichte sie die EP "Queer AF II". Die Botschaft ist unmissverständlich klar: "Love is the message"!