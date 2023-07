Methodik und Repräsentativität

Bei ZDFmitreden kann jede Person teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 16 Jahre alt ist.



Um Mitglied zu werden, musst Du Dich einmalig mit E-Mail-Adresse anmelden und diese Mailadresse über einen zugesandten Link bestätigen.



Bei der Anmeldung werden auch Informationen wie z.B. das Geburtsjahr und das Geschlecht erfasst. So bekommen wir Informationen über die Zusammensetzung unserer Community.



Da aber jeder Mensch selbst entscheiden kann, ob er Teil von ZDFmitreden werden möchte und nicht zufällig ausgewählt wird, sind unserer Erhebungen nicht bevölkerungsrepräsentativ.

Damit sind die Ergebnisse ebenfalls nicht grundsätzlich repräsentativ.



Durch wissenschaftliche Methoden achten wir jedoch darauf, möglichst aussagekräftige Ergebnisse für die Bundesrepublik zu erzielen. Dazu gewichten wir die Antworten der ZDFmitreden-Community im Vorfeld.



Das bedeutet, wir vergleichen die Verteilung unterschiedlicher Gruppen (z.B. Altersgruppen, Geschlechtergruppen, Regionen) innerhalb der Befragung mit deren Verteilung in der Gesamtbevölkerung.



Ist eine Gruppe in der Befragung übermäßig vertreten, werden die Antworten der Personen in dieser Gruppe mit einem geringeren Gewicht in das Gesamtergebnis einfließen. Gleichzeitig werden Personen in zu wenig vertretenen Gruppen stärker gewichtet.



Bei der Anwendung und Auswahl der verschiedenen statistischen Methoden wird das ZDF von Wissenschaftlern beraten und unterstützt.