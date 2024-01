Update am Morgen: Mehr reden mit Bauern-Protestlern

Guten Morgen,

Wer in Berlin von A nach B will, hat es schon an normalen Tagen nicht immer leicht. Mal fällt die S-Bahn aus, mal endet die U-Bahn abrupt an Gleisarbeiten, und auf Straßen und Radwegen spielen alle, ob zu Fuß, auf dem Rad oder im Auto, allmorgendlich ein Ratespiel: Welche Ecke ist heute von einer neuen Baustelle blockiert? Sich über Verkehrshindernisse zu beschweren, ist in Berlin praktisch Volkssport.