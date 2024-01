DHB-Team bezwingt Nordmazedonien und steht in der Hauptrunde

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 2. Spieltag der Vorrunde der Handball-EM in Berlin auf Nordmazedonien. 14.01.2024

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat vorzeitig die Hauptrunde bei der Heim-EM erreicht. Das Team von Trainer Alfred Gislason besiegte in Berlin Außenseiter Nordmazedonien souverän mit 34:25.

Remis am Dienstag reicht zum Gruppensieg

Das dritte und letzte Vorrundenspiel bestreitet das DHB-Team am Dienstag (20:30 Uhr/ARD) gegen Frankreich. Dort genügt DHB-Auswahl bereits ein Remis zum Gruppensieg. Mit-Favorit Frankreich patzte am frühen Abend beim 26:26 gegen die Schweiz.

Überraschung in der deutschen Gruppe A: Die Schweiz meldet sich nach der Klatsche gegen Deutschland zurück und holt gegen Frankreich ein 26:26-Unentschieden. 14.01.2024 | 4:50 min

Ohne den gerade zum zweiten Mal Vater gewordenen Kai Häfner, für den U21-Weltmeister Nils Lichtlein in den Kader rückte, nahm das DHB-Team den Kampf ab der ersten Sekunde bravourös an. Die Abwehr mit dem Innenblock-Duo Johannes Golla und Julian Köster stand stabil und eröffnete Nordmazedonien kaum Lücken.

Erfolgreicher Start für die deutschen Handballer bei der EM: Gegen die Schweiz feiert die DHB-Auswahl vor Weltrekordkulisse einen 27:14-Sieg. Torwart Wolff ist fast unüberwindbar. 10.01.2024 | 4:58 min

Kromer lobt das Tempospiel

Gislason hatte seine Mannschaft hervorragend auf die Raffinessen des Gegners eingestellt. In der Verteidigung agierte das Balkan-Team mit verschiedenen Systemen, in der Offensive setzte der Außenseiter oft auf den zusätzlichen siebten Mann. Mit Trainer Kiril Lazarov stand der Star des Teams an der Seitenlinie.