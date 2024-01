Handball-EM: Außenseiter Nordmazedonien fordert DHB-Team

Nordmazedoniens Trainer Kiril Lazarov beim EM-Auftakt gegen Frankreich. Quelle: AFP

Der Bundestrainer mahnt. Der nächste Gegner der deutschen Handballer bei der EURO, Nordmazedonien, stelle eine "sehr heißblütige" Mannschaft, die mit viel Begeisterung und Kampfgeist auftrete. "Sie können sehr unangenehm sein, wenn wir nicht aufpassen", weiß Alfred Gislason.

"Der Zlatan Ibrahimovic Nordmazedoniens"

In der Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel am Sonntag in Berlin (20:45 Uhr, live im ZDF) wird sich der Isländer jedenfalls nicht allein auf taktische Elemente konzentrieren. Gislason wird es vor allem darum gehen, bei seinen Schützlingen das Bewusstsein dafür zu schärfen, das Team von Kiril Lazarov nicht zu unterschätzen.

Auf dem Papier ist Nordmazedonien freilich krasser Außenseiter in der Vorrundengruppe A. Bezeichnend ist, dass der größte Name dieses Teams der Trainer ist. Lazarov sei der größte Star in seiner Heimat, erklärt Kreisläufer Zharko Peshevski, der drei Jahre für den TVB Stuttgart auflief. "Er ist der Gottvater, der Zlatan Ibrahimovic Nordmazedoniens."

Aufbau einer neuen Generation

Mit dem Unterschied allerdings, dass Lazarov, der in 234 Länderspielen 1722 Treffer erzielte, viel bescheidener und demütiger auftritt als der schwedische Fußballstar. Dem Coach ist zugleich bewusst, dass eine Herkulesaufgabe vor ihm liegt. "Wir müssen hart arbeiten, um eine neue Generation aufzubauen", sagt er.

Von der Leistungsstärke, mit der das Team bei der EURO 2012 die Fachwelt beeindruckte, ist es weit entfernt. Angeführt von dem Rückraum-Linkshänder Lazarov brachte dieses Team in der Vorrunde die DHB-Auswahl schwer in Bedrängnis, am Ende unterlag der Außenseiter mit 23:24 in der "Hölle von Nis" vor über 4.000 mazedonischen Fans. Der fünfte Rang bedeutete das beste Resultat für die Mazedonier bei einem großen Turnier.

Niedergang eines Champions-League-Siegers

Im Anschluss daran schrieb Vardar Skopje international Schlagzeilen. In den Jahren 2017 und 2019 gewann der Hauptstadtklub jeweils die sensationell Champions League. Finanziert wurde das alles von einem russischen Mäzen, der im Wettgeschäft zu Geld gekommen war. Als der Sponsor nicht mehr zahlte, suchten Stars wie Dainis Kristopans oder Christian Dissinger das Weite.

Der deutsche Europameister von 2016 musste sogar vor Gericht gehen, um die ausstehenden 16 Monatsgehälter einzuklagen - und Vardar wurde vom europäischen Verband von allen Wettbewerben ausgeschlossen, weil es seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen war.

Leistungsträger Mitrevski und Taleski

Nun, da Skopje keine Topgehälter mehr zahlen kann, sind die besten Profis ins Ausland geflüchtet. Torwart Nikola Mitrevski, der bei der 29:39-Auftaktniederlage gegen Frankreich zu Beginn fantastisch hielt, läuft seit 2020 für den FC Porto auf. Auch der Halblinke Filip Taleski, der von 2017 bis 2020 bei den Rhein Neckar-Löwen und in Balingen spielte, verdient sein Geld in Portugal, bei Benfica Lissabon.

Beide sind nun auserkoren, auf dem Spielfeld die vielen jungen Talente anzuführen, die Jahr für Jahr in Nordmazedonien ausgebildet werden. "Lazarov hat mit klar gemacht, dass er will, dass ich den Spielern mit weniger Erfahrung den Weg zeigen soll", sagte Taleski, der mit 27 Jahren schon auf über 140 Länderspiele kommt, vor der EURO.

Hoffnung ruht auf dem Trainer

Wie Torwart Mitrevski, der mit 38 Jahren im Herbst seiner Karriere steht, hat auch Taleski einst mit dem Startrainer zusammengespielt, der Rückraumspieler absolviert bereits seine fünfte EURO. "Wir haben Kiril schon als Kinder zugesehen, und er hat uns, als wir jung waren, sehr viel geholfen", sagt er. "Seine Erfahrung ist der Schlüssel für uns, er hat uns viel gelehrt und wir fühlen, dass wir als Kollektiv große Fortschritte machen."

Die stolzen Nordmazedonier werden jedenfalls mit viel Herzblut kämpfen, wenn sie am Sonntag in der Berliner Arena gegen den Gastgeber auflaufen. Aber ob sie eine echte Chance bekommen, das wird vor allem von der Einstellung ihres Gegners abhängen.