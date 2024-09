Update am Morgen: Das Dilemma mit der Brandmauer

Brennende Koalitionsfragen heizen die Debatte an, insbesondere in Thüringen . Das Problem: Während die CDU in Sachsen knapp vor der AfD liegt, landete sie in Thüringen ziemlich weit dahinter auf dem zweiten Platz. Eine Koalition mit dem BSW , der Partei einer Ex-Kommunistin, wäre umstritten und würde auch inklusive SPD nicht für die Mehrheit reichen. Also müsste die CDU noch so eine Brandmauer, nämlich den Unvereinbarkeitsbeschluss zur Linken öffnen, damit er nach Rechtsaußen steht. Eine Zerreißprobe - zumal die Brandmauer zur AfD bei den CDU-Ostverbänden schon lange bröckelt (mehr dazu heute Abend um 21 Uhr bei ZDF frontal).