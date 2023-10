Update am Abend : Keine konkreten Hinweise auf Radikalisierung

es ist gerade mal rund vier Wochen her, dass in Brüssel der Prozess zu den Terroranschlägen von 2016 zu Ende gegangen ist, da erschüttert wieder ein Attentat die Stadt: Am Montagabend war ein bewaffneter Mann im Norden der Innenstadt von einem Roller abgestiegen und hatte auf der Straße Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Zwei schwedische Fußballfans sind tot, ein drittes Opfer ist laut Staatsanwaltschaft inzwischen außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde am Dienstagmorgen nach einer nächtlichen Fahndung in einem Café gestellt und dabei niedergeschossen.