Scholz warnt Iran vor Einmischung in Israel

"Gemeinsam mit unseren Verbündeten setzen wir uns als Bundesregierung mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert", sagte der Kanzler ( SPD ) am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. bin al-Hussein.

Bundeskanzler Olaf Scholz reist aus Solidaritätsgründen nach Israel. ZDF-Korrespondent Luc Walpot ist in Tel Aviv und berichtet welche Hilfe angeboten werden kann. 17.10.2023 | 1:30 min

Jordanischer König: Neuer Zyklus der Gewalt

Es gehe darum, "einen Flächenbrand in der Region zu verhindern", gab Scholz als gemeinsames Ziel mit dem jordanischen König aus. Die ganze Region stehe "am Abgrund", sagte dieser. "Ein neuer Zyklus der Gewalt führt uns in den Abgrund", führte Abdullah II. aus. Dieser Zyklus müsse durchbrochen werden.

Bundeskanzler Scholz und der Bundestag haben Israel größtmögliche Solidarität zugesichert. 12.10.2023 | 2:48 min

Bundeskanzler: Humanitäre Hilfe für Gaza notwendig

Obwohl im Gaza-Streifen Lebensmittel und Wasser immer knapper werden, lässt Israel keinen Korridor für Hilfslieferungen zu, so ZDF-Korrespondent Bewerunge. Dies sei nur unter bestimmten Bedingungen denkbar. 16.10.2023 | 2:34 min

Scholz will Sicherheitslage in Israel vor Ort besprechen

Am Nachmittag traf Scholz in Israel ein. Der SPD-Politiker will in Tel Aviv mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und mit Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas sprechen. Scholz ist der erste Regierungschef, der Israel nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas mit einem Besuch seine Solidarität zeigt.