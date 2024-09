Update am Morgen: Die E-Patientenakte kommt

Henriette de Maizière

wo war noch der Impfausweis? Sie kennen das sicher: die Röntgenbilder - nach dem letzten Umzug nicht mehr auffindbar, der Arztbrief verloren… Künftig soll da die elektronische Patientenakte (kurz ePA - damit Sie die Abkürzung auch schon mal kennen) Abhilfe schaffen. All das, was immer genau dann nicht zu finden ist, wenn man es gerade braucht, soll künftig in der ePA gesammelt werden.

Der behandelnde Arzt - Ihre Hausärztin, der Zahnarzt oder sogar der Notarzt (im Fall der Fälle) - kann so direkt auf Laborergebnisse, Medikationspläne und Befunde zugreifen.

Warum soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden?

Klingt vernünftig, oder? Der Patient entscheidet, welche Informationen gespeichert werden. Kritiker fordern, in die Akte gehörten alle Informationen, denn nur so ließe sich sicherstellen, dass ein vollständiges Bild entstehe.

Vor allem aber fürchten viele Ärzte einen enormen Zuwachs an Bürokratie : Die elektronische Akte muss befüllt werden. Der Informationsbedarf sei riesig, denn gerade für ältere Menschen könnte die Handhabung der ePA schwierig werden. Doch gerade sie könnten am meisten von ihr profitieren.

Die Idee einer digitalen Akte ist bereits 20 Jahre alt. Heute nun startet in Berlin der 100-Tage-Countdown zur Einführung der elektronischen Patientenakte . Infopost verschicken auch die Krankenkassen.

Und auch hier bei uns im ZDF bekommen Sie weitere Informationen dazu:

Lage im Nahost-Konflikt

Nach dem Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah: Israel hat bei Luftangriffen im Libanon mehrere Hisbollah-Kommandeure getötet. Das schwächt die pro-iranische Terrormiliz. Doch was folgt daraus? Israel hat bei Luftangriffen im Libanon mehrere Hisbollah-Kommandeure getötet. Das schwächt die pro-iranische Terrormiliz. Doch was folgt daraus?

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Lage im Ukraine-Krieg

Oktober als die "Zeit der Entscheidung": Der ukrainische Präsident Selenskyj erhofft sich - nach der Vorstellung seines Siegesplans in den USA - konkrete Zusagen von Verbündeten. Die daraus resultierenden Schritte will er mit ihnen beim Ukraine-Gipfel im rheinland-pfälzischen Ramstein besprechen. Der ukrainische Präsident Selenskyj erhofft sich - nach der Vorstellung seines Siegesplans in den USA - konkrete Zusagen von Verbündeten. Die daraus resultierenden Schritte will er mit ihnen beim Ukraine-Gipfel im rheinland-pfälzischen Ramstein besprechen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Statistisches Bundesamt gibt Inflationsrate bekannt: In einer ersten Schätzung veröffentlicht das Statistische Bundesamt heute die Inflationsrate für September 2024. Im August war sie noch leicht gesunken, wenn auch geringer als erwartet.

Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht zu Ende: In New York endet heute das größte diplomatische Treffen des Jahres. Seit Dienstag trafen sich dort mehr als 120 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Die UN-Vollversammlung findet jährlich im September am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City statt.

Prozess gegen Marine Le Pen: Es geht um die mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament. Verantworten müssen sich die langjährige Rassemblement-National-Chefin sowie weitere französische Rechtsnationale, denen Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen wird. Le Pen hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Der Prozess soll bis 27. November dauern. Es geht um die mögliche Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament. Verantworten müssen sich die langjährige Rassemblement-National-Chefin sowie weitere französische Rechtsnationale, denen Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen wird. Le Pen hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Der Prozess soll bis 27. November dauern.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der Meister hat beim Rekordmeister einen Punkt ergattert: Bayer Leverkusen hielt dem Sturmlauf des FC Bayern stand und fing sich nach der Führung nur noch den Ausgleichstreffer - alle Highlights des Spiels sehen Sie hier im Video:



Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

Weltweit gibt es mehr als 7.000 unterschiedliche Sprachen, von denen die 23 meistgesprochenen aber bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung abdecken. Heute ist der Internationale Tag des Übersetzens, auch Hieronymustag genannt. In diesem Sinne: Miłej lektury!

...das heißt übrigens "Viel Spaß beim Weiterlesen" auf Polnisch.

Gesagt

Vor 90 Jahren wurde Sänger und Komponist Udo Jürgens geboren, der unter anderem als erster Österreicher den Grand Prix Eurovision de la Chanson, heute Eurovision Song Contest, gewann. Jürgens starb 2014 im Alter von 80 Jahren, erfreute sich davor aber wohl auch an den guten Seiten des Alterns:

Die große Chance des Älterwerdens ist die, dass es einem Wurscht sein kann, was die Leute sagen. Udo Jürgens, österreichischer Musiker

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Obwohl die negativen gesundheitlichen und ökologischen Folgen eines übermäßigen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln lange bekannt sind, steigt der Einsatz weltweit immer noch an. Doch die Gefahr lauert nicht nur direkt an Äpfeln, Kartoffeln oder Mais. Der vergifteten Debatte über Pestizide geht der wissenschaftliche Autor Christian Scharun in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden

So wird das Wetter heute

Am Montag ziehen von Westen und Südwesten dichte Wolken mit Regen auf, die später die Mitte erreichen. Im Osten bleibt es bis zum Abend trocken und vor allem am Vormittag noch länger sonnig. Auch am Alpenrand bleibt es weite Teile des Tages trocken. Der Wind frischt wieder auf und weht an den Küsten und auf den Bergen stürmisch aus Südosten. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 19 Grad.

