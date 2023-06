Update am Morgen : Asylkompromiss zerreißt die Grünen

Wie mühsam ihr Werben um Zustimmung in ihrer Partei nun werden wird, deutet sich an, als sie kurz darauf ihren nächsten Termin in Kolumbien absagt, ein Pannel zur feministischen Friedenspolitik und zum kolumbianischen Friedensprozess. Sie führe eine Reihe Videoschalten und werbe "mit Verve in Partei und Fraktion für die von der Bundesregierung mitgetragene GEAS-Einigung", heißt es. In diesem Moment in Kolumbien geht die Partei vor.