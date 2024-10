Update am Morgen: Hat 2024 einen Friedensnobelpreis verdient?

Update am Morgen

wissen Sie, wer 1972 den Friedensnobelpreis bekam? Die Antwort ist etwas überraschend: Niemand. In dem Jahr entschied sich das Norwegische Nobelkomitee gegen eine Vergabe, als Zeichen gegen den damals tobenden Vietnamkrieg. Der prestigeträchtige Preis wird seit 1901 verliehen, und tatsächlich gab es 19 Mal keine Preisträgerinnen oder Preisträger, vor allem in den Weltkriegsjahren und zuletzt eben 1972.

Um 11 Uhr heute steht in Oslo wieder die Bekanntgabe an. Wer bekommt den Friedensnobelpreis 2024? Und auch heute kann man sich die Frage stellen: Ist es Zeit für Zeichen? Sollte man in diesem Jahr voller Krieg und Leid auf einen Friedenspreis verzichten - ein symbolischer Akt, der wachrüttelt? Oder ist es gerade jetzt richtig, die kleinen Erfolgsgeschichten und das rastlose Bemühen auf die international beachtete Bühne zu heben?

In diesem Jahr sind 197 Einzelpersonen und 89 Organisationen nominiert worden; fast 20 Prozent weniger als voriges Jahr. Das für sich genommen ist auch schon ein Zeichen. Als Favoriten gehandelt werden Institutionen wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag oder die UNESCO. Weltumspannende Schwergewichte, die versuchen, das Gemeinsame zu bewahren. Aber auf eines war in Oslo zuletzt fast immer Verlass: Nämlich auf die Überraschung, wenn um 11 Uhr dann doch ganz andere Namen verkündet wurden. Oder eben gar keiner.

Quelle: dpa

Im Jahr 1971, ein Jahr vor dem preislosen 1972, wurde Willy Brandt mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seine Rede anlässlich der Verleihung damals schließt er mit den Worten:

Mir ist nicht nach dem lauten Appell zumute. Es ist leicht, von anderen Maß, Vernunft, Bescheidung zu fordern. Aber diese Bitte kommt mir aus dem Herzen: Alle, die Macht haben, Krieg zu führen, möchten der Vernunft mächtig sein und Frieden halten. „ Willy Brandt, Bundeskanzler von 1969 bis 1974

In diesem Sinne ist 53 Jahre später der Welt zu wünschen: Mehr Willy wagen!

Lage im Nahost-Konflikt

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an: Mit einer ungewöhnlichen Aktion im Bundestag offenbart Olaf Scholz, dass die Regierung bereit ist, weiter Waffen an Israel zu liefern. SPD-Fraktionschef und Außenministerin mahnen zur Vorsicht.

Was heute noch wichtig ist

Selenskyj trifft Scholz und Steinmeier in Berlin: Trotz der Verschiebung des großen Ukraine-Solidaritätsgipfels in Ramstein kommt der ukrainische Präsident heute nach Deutschland, um erst Bundeskanzler Scholz und dann Bundespräsident Steinmeier zu treffen. Dabei wird es um die weitere Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen für den Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren gehen, aber auch um die Bemühungen um eine Friedenslösung. Trotz der Verschiebung des großen Ukraine-Solidaritätsgipfels in Ramstein kommt der ukrainische Präsident heute nach Deutschland, um erst Bundeskanzler Scholz und dann Bundespräsident Steinmeier zu treffen. Dabei wird es um die weitere Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen für den Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren gehen, aber auch um die Bemühungen um eine Friedenslösung.

CSU-Parteitag beginnt: Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl kommt die CSU heute zu einem Parteitag in Augsburg zusammen. In einer Grundsatzrede will Parteichef Markus Söder die Delegierten schon zum Auftakt auf den Kampf um die Macht in Berlin einschwören. Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl kommt die CSU heute zu einem Parteitag in Augsburg zusammen. In einer Grundsatzrede will Parteichef Markus Söder die Delegierten schon zum Auftakt auf den Kampf um die Macht in Berlin einschwören.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Die Ukraine gerät an der Front weiter unter Druck. Auch die Intensität russischer Luftangriffe nimmt zu. Militärexperte Christian Mölling analysiert die Lage bei ZDFheute live. (36 min)

10.10.2024 | 33:58 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.10.2024 | 2:11 min

So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es an den Küsten und südlich der Donau einzelne Schauer. Sonst ist es heiter oder wolkig und meist trocken. Im Norden weht ein starker Westwind mit stürmischen Böen an Nord- und Ostsee. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider und dem ZDFheute-Team