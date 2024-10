"illner" zu Israel und Ukraine: Die Depression des Westens

Klingbeil und auch CDU -Außenpolitiker Armin Laschet finden kritische Worte zur innerdeutschen Debattenkultur. Der SPD-Chef nennt sie hysterisch und unversöhnlich. Keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, damit Frieden herrscht, sei nicht der Weg. Der viel diskutierte Beitrag der drei Ministerpräsidenten Kretschmer, Voigt und Woidke forderte allerdings etwas anderes, so Laschet: "Ich hätte an deren Stelle nicht mit den drei Namen das jetzt so geschrieben, weil dann jeder denkt, das hätte mit Sahra Wagenknecht zu tun." Inhaltlich aber gäbe es wenig zu kritisieren.