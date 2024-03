Update am Morgen: Fahrlässig zum Führerschein

Guten Morgen,

nie zuvor war die Durchfallquote so hoch: Fast jeder Zweite rasselte im Jahr 2023 durch die theoretische Prüfung für den Pkw-Führerschein, wie aus einem aktuellen Bericht des TÜV-Verbands hervorgeht. Für Statistiker kam die Meldung wenig überraschend, weil die Quote schon seit Jahren steigt - aber für die Verkehrssicherheit ist sie alarmierend. Woran liegt das? Und wenn es um die Theorie so schlecht steht, wie sieht es mit der Praxis aus?

Das Problem: Es gibt keine verbindlichen Lernstandbeurteilungen in der Fahrschule. Auch nicht für die Praxis. Unfälle von Fahranfängern seien aber vor allem auf mangelnde Erfahrung zurückzuführen, heißt es in einer Untersuchung an der Universität Potsdam im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen. Hier könnte die Ausbildung in den Fahrschulen ansetzen, heißt es weiter.