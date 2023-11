Update am Abend : Eine Spaltbreit geöffnete Grenze

Rafah ist der einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Aus Angst vor einer von dem Nahost-Konflikt begründeten Massenflucht und dem damit einhergehenden Chaos will Ägypten ihn aber nicht vollständig öffnen. Es gibt die Befürchtung, dass das Land einem solchen Ansturm nicht gewachsen wäre, außerdem sorgt man sich, dass die Hamas auf diese Weise Nachschub erhalten oder Terroristen einreisen. Und so müssen die Menschen in Gaza weiter ausharren, unter Kontrolle einer Terrororganisation, die sie als menschliche Schutzschilde missbraucht - in der Hoffnung auf mehr als nur den Lichtstreif einer Spaltbreit geöffneten Grenze am Horizont.