Update am Morgen : Viel Diskussionsstoff für die Sommerpause

Olaf Scholz hat zwar jetzt Urlaub und das Parlament hatte auch seine letzte Sitzungswoche, doch in Berlin glaubt keiner daran, dass es diesmal eine ruhige Sommerzeit wird. Vor allem den Grünen stehen anstrengende Wochen bevor. Ihnen wird die Hauptschuld gegeben am schlechten Abschneiden der Regierung, am verkorksten Heizungsgesetz, in den Umfragen sanken sie innerhalb eines Jahres von einst 26 auf derzeit 14 bis 16 Prozent, je nach Umfrage. Und das vor zwei für die Grünen äußerst wichtigen Landtagswahlen: in Hessen und Bayern im Herbst dieses Jahres. Vor allem in Hessen sind sie stark, hoffen gar auf einen grünen Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir.