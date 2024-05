Update am Morgen: Eine Verfassung für alle?

Guten Morgen,

gestern Abend kurzer Blick ins Bücherregal. Habe ich zu Hause überhaupt noch eine Ausgabe des Grundgesetzes? Ich muss ein wenig suchen. Dann finde ich das schmale Büchlein, unten rechts im Regal, eine Ausgabe von 1998. Damals studierte ich Politikwissenschaften in Berlin. Ich blättere und lese. Manche Artikel beeindrucken mich noch immer in ihrer Klarheit und Kraft:

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

Eine Zensur findet nicht statt.

Heute Morgen, einen Tag nachdem Deutschland mit einem Staatsakt 75 Jahre Grundgesetz gefeiert hat, bereiten wir uns im ZDF-Mittagsmagazin auf eine Sondersendung vor. Zweimal, um 12.10 Uhr und kurz nach 13 Uhr, schalten wir live vor das Berliner Reichstagsgebäude. Ein Grundgesetz-Fest für alle Bürgerinnen und Bürger findet dort bis Sonntag statt. Wir wollen wissen, was genau die Menschen dort feiern, welcher Artikel ihnen am Herzen liegt. Und gehen auch auf die aktuelle politische Diskussion ein.

Denn Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat eine Volksabstimmung gefordert, um das Grundgesetz in eine Verfassung zu verwandeln. Er möchte damit der "emotionalen Fremdheit" vieler Ostdeutscher gegenüber dem Grundgesetz entgegenwirken. Außerdem: Das Grundgesetz ist immer Provisorium geblieben. Im letzten Artikel mit der Nummer 146 heißt es, das Grundgesetz "verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist."

In unserer Sendung sprechen wir dazu mit der Schriftstellerin Juli Zeh, einer der klügsten Schreiberinnen und Denkerinnen des Landes. Sie ist skeptisch:

Wir haben eine großartige Verfassung und brauchen keine neue. Was wir brauchen, ist eine Politik, die dafür sorgt, dass sich die gesamte Gesellschaft mit der Verfassung identifizieren kann. Juli Zeh, Schriftstellerin

Das schrieb sie uns gestern vorab. Was genau sie damit meint, fragen wir sie nachher im ZDF-Mittagsmagazin.

Ich lasse mein mehr als 25 Jahre altes Grundgesetzbändchen jetzt mal auf dem Schreibtisch liegen. Vielleicht lese ich am Wochenende noch ein paar Artikel.

Andreas Wunn, Leiter und Moderator von ZDF-Morgenmagazin und ZDF-Mittagsmagazin

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Warum die Ukraine Russland stoppen konnte: Russlands Frühjahrsoffensive hat nicht den durchschlagenden Erfolg, der erwartet wurde. Woher kommt der ukrainische Widerstand? Militärökonom Marcus Keupp klärt auf. Russlands Frühjahrsoffensive hat nicht den durchschlagenden Erfolg, der erwartet wurde. Woher kommt der ukrainische Widerstand? Militärökonom Marcus Keupp klärt auf.

Viel Zustimmung für Häftlings-Rekrutierung: In der Ukraine hat ein Gericht die ersten beiden Häftlinge entlassen, damit sie im Krieg für die Armee kämpfen. Nur wenige Ukrainer kritisieren diese Maßnahme. In der Ukraine hat ein Gericht die ersten beiden Häftlinge entlassen, damit sie im Krieg für die Armee kämpfen. Nur wenige Ukrainer kritisieren diese Maßnahme.

Was heute noch wichtig ist

Unglück am Ballermann: Beim Einsturz eines Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall geschah direkt am Strand, nur wenige Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt.

Daten zum BIP erwartet: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute neue Details zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal 2024. Vorläufigen Daten zufolge legt es in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 0,2 im Vergleich zum Vorquartal zu. Große Sprünge trauen Expertinnen und Experten der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr jedoch nicht zu.

IGH entscheidet über Antrag zu israelischer Militäroffensive: Südafrika hat vergangene Woche vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) einen Antrag gestellt, wonach die israelische Offensive in Rafah im Südafrika hat vergangene Woche vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) einen Antrag gestellt, wonach die israelische Offensive in Rafah im Gazastreifen gestoppt werden soll. Heute will der IGH nach eigenen Angaben darüber entscheiden. Der Antrag ist Teil einer Klage, die Israel unter anderem Völkermord vorwirft. Israel weist das zurück.

Treffen der G7-Finanzminister: Bundesfinanzminister Bundesfinanzminister Christian Lindner FDP ) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel wollen sich am Vormittag am Rande des G7-Treffens in Italien vor der Presse äußern. Themen dabei dürften der Umgang mit den eingefrorenen russischen Vermögenswerten sein, ebenso die EZB -Zinspolitik und der wieder aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China

Zahl des Tages

Sonnenschutz ist wichtig und das wissen die meisten Menschen in Deutschland auch - an der Umsetzung hapert's jedoch noch. Das zeigen die Daten einer Befragung der AOK:

Gesungen

Heute vor einem Jahr starb Tina Turner, Diva, Musikerin und Rockstar, im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Turner gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten und verkaufte in ihrer Karriere mehr als 200 Millionen Tonträger. Mit Hits wie "What's Love Got to Do With It" oder "Simply the Best" hinterlässt sie ein reiches musikalisches Erbe.

Love and compassion, their day is coming. All else are castles built in the air. (Liebe und Mitgefühl, ihr Tag wird kommen, alles andere sind Luftschlösser.) aus "We Don't Need Another Hero" von Tina Turner

So wird das Wetter heute

Am Freitag zeigt sich das Wetter im Norden meist freundlich. Sonst gibt es oft Regen und Gewitter, in der Mitte mit Unwettergefahr durch Starkregen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 Grad am Alpenrand und 26 Grad in Berlin.

Zusammengestellt von Anna Grösch und Katharina Schuster