Update am Morgen: Kühnert auf Wandertour

Update am Morgen

Guten Morgen,

ich ahne es: Fiebern Sie heute weiter bei Olympia mit? Oder schauen auf Kamala Harris , die in den USA ihren ersten Auftritt mit ihrem - nun endlich nominierten - Vize-Präsidentschaftskandidaten Tim Walz absolviert hat?

Aber wissen Sie, was noch wichtig ist? Hier bei uns? Kevin Kühnert geht auf Stimmenfang in Ostdeutschland. Für eine Woche verlegt er seine Amtsgeschäfte nach Thüringen. Bei Wanderungen und Dialogveranstaltungen - heißt es in der Ankündigung - wolle der Generalsekretär der SPD mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Zeit wird es: In gut drei Wochen sind Landtagswahlen in Thüringen. Und auch in Sachsen.

Für die SPD sieht es im Osten ziemlich schlecht aus - immerhin nicht ganz so schlecht wie für die Grünen , die es in Thüringen momentan nicht einmal in den Landtag schaffen würden. Der derzeit amtierende thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken hat sich entschieden, gleich ganz ohne Parteilogo für sich zu werben.

Und auch die Thüringer CDU ist im Wahlkampfmodus: Sie veröffentlichte gerade einen Wahlwerbespot, mit dem sie sich Kritik und Häme im Netz einhandelt. Zu wenig Inhalt, so der Vorwurf. Dafür ein achtjähriger Junge, der in die Kamera sagt: "Höcke ist doof, richtig doof."

CDU Thüringen auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Richtig stark - aus dem Stand - wird wohl das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Eine Gruppe früherer DDR-Bürgerrechtler übt jetzt aber Kritik: Sie werfen der Partei in einer online veröffentlichten "Wortmeldung" vor, russische Propaganda zu verbreiten. Das BSW dürfe "ungestraft Lügen über eine angeblich faschistische Ukraine" verbreiten. Besonders an die Adresse der CDU gerichtet, warnt die Gruppe, der Köpfe wie Marianne Birthler und Markus Meckel angehören, vor einer Koalition mit dem Bündnis.

Im Sinne der Demokratie kann man also sagen: Es wird Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und Gelegenheit für das ein oder andere gute Gespräch heute!

Henriette de Maizière, ZDF-Hauptstadtkorrespondentin

Das steht heute bei Olympia an

Der zwölfte Wettkampftag in Paris steigt ohne die ganz großen deutschen Medaillenchancen, dafür aber mit zwei Stimmungs-Highlights:

Im Fußball-Stadion von Lille messen sich die deutschen Handball-Männer im Viertelfinale mit Frankreich. Nach starker Vorrunde rechnet sich die Mannschaft von Bundestrainer Gislason einiges aus, zumal die Gastgeber bislang nicht überzeugen konnten (ab 13:30 Uhr, ZDF-Livestream

Vor der besonderen Kulisse im Stade Roland Garros, wo sonst die besten Tennis-Profis aufschlagen, boxt am Abend Nelvie Tiafack im Superschwergewicht um den Einzug ins Finale. Eine Medaille hat der Kölner bereits sicher (ab 22 Uhr, ZDF-Livestream

Einen Überblick über alle Olympia-Livestreams finden Sie hier

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Welche Nation liegt im Medaillenspiegel vorne?

Lage im Nahost-Konflikt

Hamas ernennt Sinwar zum neuen Anführer: Jihia al-Sinwar wird neuer Leiter des politischen Büros der Hamas. Der als "Schlächter von Chan Junis" bekannte Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober folgt auf den getöteten Ismail Hanija.

Hisbollah-Chef kündigt starke Vergeltung an: Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah kündigt eine starke und effektive Vergeltung für den tödlichen Anschlag auf den Militärkommandeur der Miliz Fuad Schukr an. Unabhängig von den Konsequenzen werde der israelische Angriff nicht unbeantwortet bleiben, sagt Nasrallah in einer Ansprache.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt oder hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Grünes Licht von EU für Milliardenzahlung: Die Die EU-Staaten haben grünes Licht für eine Auszahlung von rund 4,2 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine gegeben. Es sei wichtig, "die Mittel angesichts der schwierigen Haushaltslage in der Ukraine so schnell wie möglich bereitzustellen", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung.

Wie ist das Leben in Charkiw? Im Mai begannen die Truppen des Kreml in Charkiw eine neue Offensive. Im Stadtteil Saltiwka leben nur noch wenige Menschen, die in den Trümmern ausharren.

06.08.2024 | 1:41 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Beginn des Locarno-Festivals: In der Schweiz beginnt das 77. Internationale Filmfestival Locarno. Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis, laufen 17 Filme aus aller Welt. Fünf davon wurden mit starkem deutschem Engagement realisiert.

Jupitersonde "Juice" umfliegt Erde und Mond: Ziel der Mission "Juice" ist der Jupiter mit seinen großen Eismonden Ganymed, Callisto und Europa, so das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. "Juice" werde sie demnach ab dem Jahr 2031 aus der Nähe untersuchen. Unter der Eiskruste der Monde befinden sich wahrscheinlich Ozeane, in denen sogar Leben existieren könnte.

Kalenderblatt

Alljährlich am 7. August feiern die Vereinigten Staaten den "National Lighthouse Day" und würdigen so die Bedeutung von Leuchttürmen in der Seeschifffahrt. In Deutschland gibt es rund 200 Leuchttürme, der Campener Leuchtturm ist mit 65,30 m Höhe der höchste.

Zahl des Tages

Stehen Sie auch ständig im Stau? Kein Wunder! Jede siebte Brücke auf deutschen Autobahnen gilt als marode. Jetzt wird die A40 bei Bochum monatelang gesperrt, Verkehrschaos ist vorprogrammiert, weil eine Brücke saniert werden muss.

06.08.2024 | 1:19 min

Gesagt

Kamala Harris' Vize-Präsidentschaftskandidat Tim Walz hat dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vorgeworfen, zu egoistisch für den Dienst für die Menschen in den USA zu sein.

Der Gouverneur des Bundesstaates Minnesota sagte am Dienstag in Philadelphia beim ersten gemeinsamen Wahlkampfauftritt als Duo mit Harris:

Donald Trump - er sieht die Welt anders. Er weiß nicht das Geringste darüber, (der Nation) zu dienen, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, sich selbst zu dienen. Tim Walz, Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.08.2024 | 2:43 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch ziehen von Westen Schauer und Gewitter auf, die im Tagesverlauf bis zur Mitte weiterziehen. Örtlich Unwetter durch Hagel, Starkregen und Sturmböen. Maximal 23 bis 31 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Ulrike Hauswald