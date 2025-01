Update am Abend: Machtwechsel mit Nebenwirkungen

Guten Abend,

Der 56-jährige Kickl, der sich selbst gerne als "Volkskanzler" sehen würde, ist seinem Ziel damit so nah wie nie zuvor. Nachdem die FPÖ die Parlamentswahl Ende September mit knapp 29 Prozent gewonnen hatte, wollte die konservative ÖVP mit ihm an der Spitze zunächst keine Verhandlungen führen.

Nach dem Scheitern der Koalitionsgespräche zwischen den Mitte-Parteien und einem Führungswechsel in der ÖVP zeichnet sich nun eine mögliche Koalition zwischen der FPÖ und der ÖVP als Juniorpartner ab. Sollten die Koalitionsverhandlungen scheitern, stünde die FPÖ dennoch gut da: Umfragen sehen die Partei mittlerweile bei mindestens 35 Prozent, und die Parteikasse ist gut gefüllt.

Sehen Sie hier die ganze Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Regierungsbildung in Österreich:

Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragt in Österreich FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Regierungsbildung und fordert ihn auf, Gespräche mit der ÖVP aufzunehmen.

Kickl agierte bei der FPÖ lange eher im Hintergrund - als Wahlkampf-Spezialist und Redenschreiber des Rechtspopulisten Jörg Haider, der als sein politischer Mentor gilt. Nach der verheerenden Ibiza-Affäre 2019, die die FPÖ in eine tiefe Krise stürzte, nutzte Kickl als Fraktionschef und später Parteivorsitzender die gesellschaftlichen Spannungen während der Corona-Pandemie. Die FPÖ positionierte sich dabei als Stimme der Lockdown-Gegner und Impfkritiker.

Umbeschäftigt sich auch ZDFheute live mit den Vorgängen in Österreich und fragt: Ist die FPÖ ein Vorbild für die AfD in Deutschland?

Vier Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol

Um den Machtwechsel geht es auch heute Abend im US-Kongress: Dort soll der Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl vor knapp zwei Monaten bestätigt werden. Dass die Anerkennung des Wahlergebniss so spät erfolgt, geht auf eine Tradition aus den Anfangstagen der USA zurück. Damals dauerte es einige Zeit, bis die Resultate aus allen Bundesstaaten in Washington angekommen waren.

Noch-Präsident Joe Biden nutze den Anlass, um mit mahnenden Worten an die letzte Bestätigung eines Machtwechsels vor vier Jahren zu erinnern.

Joe Biden, US. Präsident

Am 6. Januar 2021 hatte Trump als damaliger Staatschef seine Wahlniederlage gegen Biden nicht akzeptiert. In einer Rede vor Anhängern behauptete der Republikaner damals, von Bidens Demokratischer Partei um den Wahlsieg betrogen worden zu sein. Und er rief seine Anhänger auf, sie sollten "wie der Teufel kämpfen".

Nun sind die Rollen vertauscht. Biden verlässt das Weiße Haus, Trump kehrt zurück: Am ersten Tag seiner zweiten Präsidentschaft will er zahlreiche verurteilte Kapitolstürmer vom 6. Januar begnadigen. Es wird auf jeden Fall ein Machtwechsel mit Nebenwirkungen.

Und der Wahlkampf in Deutschland?

Wenn Sie voll einsteigen wollen in den Wettstreit der Parteien, können Sie hier die Rede von FDP-Parteichef Christian Lindner auf dem Dreikönigstreffen sehen:

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Der ukrainische Präsident ist voller Lob für den designierten US-Präsidenten. Mit Trump sei ein Ende des Krieges in der Ukraine möglich, sagte Selenskyj im Podcast von Lex Fridman.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Gesagt

Allianz-Chef Oliver Bäte empfahl im Interview mit dem "Handelsblatt", die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu streichen, da die Kosten für Krankheitstage zu hoch seien für die Arbeitgeber. Von Gewerkschaften bekommt er für den Vorschlag scharfen Gegenwind.

Weitere Schlagzeilen

Tipp des Tages

Das fünfte Paar Socken oder ein Buch, das man schon gelesen hat? Das kommt alle Jahre wieder. Bei einer Tauschbörse im Museum Europäischer Kulturen in Berlin können ungeliebte Weihnachtsgeschenke getauscht werden:

Zahl des Tages

1,5 Millionen. So viele Unterschriften hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bei einer Petition für ein Böllerverbot schon gesammelt. Die Gewerkschaft hatte die Petition bereits vor zwei Jahren in die Wege geleitet, zum Jahreswechsel kamen zahlreiche Unterschriften dazu. Heute wurde die Petition an das Bundesinnenministerium überreicht.