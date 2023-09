Update am Morgen : Die Migrationsdebatte wo sie hingehört

Die so beauftragte Ministerin Faeser, in ihrer Freizeit gerade als Wahlkämpferin unterwegs, sagte dann gestern bei Maybrit Illner (in erstgenannter Funktion, aber ein bisschen vielleicht auch in zweiter), dass sie bereits sehr viel auf den Weg gebracht habe, um das Problem zu lösen - während Jens Spahn wiederholt seine Zweifel zum Ausdruck brachte, ob das Ausmaß der Herausforderung auf Seiten der Ampel überhaupt begriffen sei. Es dürfte also eine sehr lebhafte Fortsetzung dieser Diskussion werden, wenn heute ab 10:20 Uhr im Bundestag debattiert wird - dann geht es um den Antrag von CDU/CSU zur Frage, wie sich irreguläre Migration nach Deutschland spürbar reduzieren lasse.