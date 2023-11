325 Millionen US-Dollar: Neues Militärpaket für die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei seinem Besuch in den USA Unterstützung gefordert. US-Präsident Biden versprach ein neues Hilfspaket in Höhe von rund 300 Millionen Euro. 22.09.2023 | 1:27 min

Die ersten Abrams-Panzer aus den USA werden nach Angaben von US-Präsident Joe Biden kommende Woche in der Ukraine eintreffen. Das teilte Biden während eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus am Donnerstag vor Journalisten mit.

Nächste Woche werden die ersten amerikanischen Abrams-Panzer an die Ukraine geliefert.

Selenskyj dankte für die Unterstützung an "allen 575 Tagen" des Krieges

Das neue Paket an US-Militärhilfen sei sehr kraftvoll und beinhalte "genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen", sagte Selenskyj nach einem Treffen mit Biden und diversen Kabinettsmitgliedern im Weißen Haus. Amerika helfe auch dabei, die ukrainische Luftabwehr für den kommenden Winter zu stärken und an der Aufstellung der ukrainischen Streitkräfte der Zukunft zu arbeiten, um neue Angriffe auf sein Land zu verhindern.