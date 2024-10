Update am Abend: Sturm, Verfassungsschutz und ein Clown

Guten Abend,

Besonders betroffen war ersten Berichten zufolge die Region südlich der Stadt Tampa an der Westküste, die bereits vor dem Eintreffen des Hurrikans als Hochrisikogebiet eingestuft worden war. Das gesamte Ausmaß der Zerstörung wird sich erst in den nächsten Stunden und Tagen zeigen.

Wie schützt man die Schützer der Verfassung?

Wer mal in Karlsruhe war und eine mündliche Verhandlung verfolgt hat oder ein Urteil gelesen hat, der merkt schnell: In Karlsruhe gewinnt das beste Argument, und zwar unabhängig davon, wem das politisch nutzt oder schadet.

Rückkehr des britischen Clowns

Boris Johnson meldet sich zurück in der Öffentlichkeit. In seinen Memoiren mit dem Titel "Unleashed", also "Entfesselt", steht wieder mal er selbst im Mittelpunkt - mit all seinen Kontroversen und seiner charakteristischen Selbstinszenierung.