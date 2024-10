Todesstrafe in den USA: Protest gegen jahrelange Praxis

Mehrere Bundesstaaten im Süden und Mittleren Westen der USA kehren mit aller Härte zur Todesstrafe zurück. South Carolina hat im September nach 13 Jahren wieder mit Hinrichtungen begonnen. In Indiana gab es seit 2009 keine Hinrichtung mehr, die erste ist für diesen Dezember geplant. Ende September wurden in sechs Tagen in insgesamt fünf Bundesstaaten fünf Menschen hingerichtet. So häufig wurde die Todesstrafe in so kurzer Zeit laut dem Death Penalty Information Center seit 20 Jahren nicht mehr vollstreckt.