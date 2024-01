Update am Morgen: Russische Straflager - damals und heute

Guten Morgen,

Alexej Nawalny, Russlands populärster Gegner Putins, sollte heute zu irgendeinem weiteren Gerichtstermin auftauchen. Als habe jemand die Spannung nehmen wollen, kursieren aber schon seit vorgestern in den sozialen Medien Mitteilungen, die offenbar von ihm selbst sind.

Die Nachrichten in dieser Nachricht: Nawalny lebt, er kann sehen, gehen, scherzen und sogar: posten. Der isolierte und streng kontrollierte Staatshäftling Nummer 1 sendet der Welt draußen muntere Geschichten von seinen Spaziergängen in der Kälte, nach denen er sich "eine neue Nase, Ohren und Finger wachsen" lassen muss. Klirrend kalte minus 32 Grad morgens um 6:30 Uhr herrschen am Ostrand des Ural, nördlich des Polarkreises.