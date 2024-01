Hohe Verluste: Scheitert Putins Winteroffensive?

Laut dem Institute for the Study of War (ISW) zieht die russische Armee nahe Kupjansk im Osten der Ukraine Einheiten zusammen. Experten vermuteten zuletzt einen möglichen Angriffsversuch Russlands in der Region Charkiw. Der ist bislang aber ausgeblieben. So verliert Putins Armee immer mehr Soldaten und Panzer an der Front bei Charkiw und im Donbass, ohne größere Geländegewinne zu erzielen.