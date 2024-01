Ukraine-Krieg: Was Europa militärisch für Kiew leisten kann

Beim Streit um die Freigabe neuer US-Hilfen stellen sich die Republikaner quer. 28.12.2023 | 0:24 min

Bestände an Artilleriegranaten erschöpft

Eine der wichtigsten Komponenten der US-Militärhilfe waren bisher 155-Millimeter-Artilleriegranaten - eine Standardmunition, die von den Ländern der Nato verwendet wird. Doch nach fast zwei Jahren Krieg und ständigen Lieferungen an die Ukraine sind die eigenen Bestände vieler westlicher Partner erschöpft.

...ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

...ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Denn: Europa hat trotz klarer Zeichen aus der Ukraine und auch eigener Bedarfe die Produktion nicht angemessen hochgefahren. Dieses eigene Loch in den Beständen fällt nun mit dem Ausfall der USA als Lieferant zusammen.

Mitte Dezember war der ukrainische Präsident Selenskyj nach Washington gereist, um um weitere Hilfen zu bitten. 13.12.2023 | 2:05 min

Munitionsengpässe ohne Unterstützung aus den USA

Kürzlich tauchten sogar in Indien hergestellte 155-mm-Granaten an der Front auf, wenngleich ihre genaue Herkunft noch unklar ist. Trotz allen Ankündigungen sind das Zusagen für deutlich geringere Mengen im Vergleich zu dem, was die USA geliefert haben.