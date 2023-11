Ukraine-Erfolg: Darum ist Vorstoß über den Dnipro so wichtig

Oberst Reisner sieht den Vorstoß am Dnipro als möglichen Ausgangspunkt für weitere Operationen. Bei ZDFheute live erklärt er, wie dabei Drohnen und Störsender eingesetzt werden. 16.11.2023 | 16:39 min

Ukrainische Streitkräfte haben es geschafft, am Dnipro bei Krynky in russisch besetztes Gebiet vorzudringen. Das ist, meint der österreichische Militärexperte Markus Reisner, "ganz entscheidend." Im Gespräch mit ZDFheute live erklärt er, welche Bedeutung das hat und wie Russland darauf wohl reagieren wird.

Was bedeutet es, dass die Ukraine den Fluss überquert hat?

Ukrainische Truppen sind über den Fluss Dnipro auf russisch besetztes Gebiet vorgedrungen. Derweil erzielen im Osten der Ukraine nahe Awdijiwka offenbar die Russen Fortschritte. 16.11.2023 | 1:37 min

Im Vordergrund stehe jedoch die symbolische Wirkung, dass die Ukraine zeigen kann, dass sie "sehr wohl auch in gewissen Abschnitten der Front in die Offensive gehen kann, ein Momentum zeigen kann."

Wie konnte die Ukraine das Gelände gewinnen?

Mithilfe von Störsendern habe die Ukraine eine Art Blase gebildet und es geschafft, bei Nebel Soldaten auf die andere Seite zu bringen. "Zuerst in kleinen Gruppen, dann in immer größer.en"

Welche Folgen hat der Vorstoß für Russland?

Die Region rund um Dnipro wird von den Russen verstärkt ins Visier genommen. Befürchten die Menschen hier, dass ihr Kampf wegen des Hamas-Israel-Krieges vergessen wird? 31.10.2023 | 2:27 min

Russland werde natürlich versuchen, zu verhindern, dass die Ukraine weiter in Richtung Süden vorstoße. Sie sehen aber "die Situation jetzt noch nicht als gefährdend an", schätzt Reisner ein. Es würden zwar Ressourcen umgeschichtet, aber keine entscheidenden Ressourcen. Diese seien weiterhin an anderer Stelle, wie beispielsweise in der Stadt Awdijiwka.