Ukraine-Krieg: Welche Rolle die Marine spielt

Außerdem zwang der zunehmende Mangel an gut ausgebildeten Infanterieeinheiten Moskau immer wieder dazu, selbst amphibisch ausgebildete Spezialeinheiten, insbesondere Marineinfanterie, als konventionelle Infanterie auf das Schlachtfeld zu schicken. Solche Einheiten kämpften unter anderem in Mariupol, Sjewjerodonezk, Bachmut und auch an der Saporischschja-Front und erlitten dabei schwere Verluste.