Update am Abend: Putins Allianz und gehackte Gangster

Guten Abend,

In einer bemerkenswerten politischen Entwicklung hat Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen den zweitplatzierten ÖVP-Chef Karl Nehammer mit der Regierungsbildung beauftragt - und nicht wie üblich den Wahlsieger.

Putins Machtdemonstration in Kasan

Was einst als Fünfer-Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika begann, hat sich Anfang 2024 deutlich erweitert: Iran, Ägypten, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sind bereits beigetreten. Weitere Länder, darunter die Türkei und Malaysia, stehen als Kandidaten bereit.

Der Gipfel dient nicht nur der Inszenierung - Putin will handfeste Ergebnisse erzielen. Im Fokus stehen Handelsgespräche mit China und Indien, die Russland helfen könnten, westliche Sanktionen zu umgehen. Besonders interessant: Die Entwicklung einer Alternative zum Bankensystem Swift, von dem Russland ausgeschlossen ist.

Einig sei man sich dabei bei vielen Themen nicht, berichtet unser Russland-Korrespondent Armin Coerper aus Kasan. Der "kleinste gemeinsame Nenner" der Mitgliedsländer sei wohl "die Idee von einer mulitpolaren Weltordnung, in der die Vorherrschaft der USA zu Ende geht". Und Moskau positioniert sich schon mal als Führungsmacht dieser Allianz, die das Potenzial hat, die westliche Dominanz im globalen System herauszufordern.

Polizei hackt Verbrecher

Wenn große Verbrecherbanden oder kriminelle Netzwerke enttarnt und zerschlagen werden, fällt immer häufiger ein Name: Sky ECC. Der Kommunikationsdienst versprach stets, die "sicherste Messenger-Plattform, die man kaufen kann" zu sein. Insgesamt 170.000 User weltweit sollen sich darauf verlassen haben, darunter Drogenbosse und Mörder.

Der Polizei ist es jedoch gelungen, die App zu hacken und monatelange mitzulesen, was dort geschrieben und geschickt wurde. ZDF frontal , Radio-Canada und weitere Medien konnten anhand Tausender bislang geheimer Dokumente nun erstmals rekonstruieren, wie es den Behörden gelang, den Krypto-Messenger zu knacken.

Neue Mpox-Variante in Deutschland

Das Robert Koch-Instituts (RKI) hat eine neue Variante des Mpox-Virus in Deutschland nachgewiesen. Die neue Virusvariante, die sich Klade I nennt, gebe Anlass zur verstärkten Aufmerksamkeit, sei aber keinen Grund zur Panik. Nach Einschätzung des RKI ist Deutschland gut auf mögliche Infektionsfälle vorbereitet, und die vorhandenen Impfstoffe bieten auch gegen die neue Variante Schutz.

Die Erkrankung äußert sich durch einen charakteristischen Hautausschlag, begleitet von Fieber sowie Kopf- und Muskelschmerzen. In Ländern mit guter medizinischer Versorgung wie Deutschland sind schwere Krankheitsverläufe selten. Infizierte müssen zwar für etwa vier Wochen enge Kontakte meiden und ihre Hautveränderungen abdecken, eine generelle Gefahr für die Bevölkerung besteht aber nicht.

Lage im Nahost-Konflikt

Israel will Vergeltung für Irans Raketenangriff vom 1. Oktober. US-Präsident Joe Biden gibt sich dazu bedeckt - der Iran sieht darin eine Provokation und wettert bei den UN.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

379.400. So viele Tonnen Pasta wurden vergangenes Jahr aus Italien nach Deutschland importiert. Das waren stolze 86,2 Prozent an der Gesamteinfuhr, die mit 440.300 Tonnen und einem Gesamtwert von knapp 642 Millionen Euro einen Rekord erreichte. Der Nudelimport ist damit in den vergangenen zehn Jahren um 21 Prozent gestiegen.