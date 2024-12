Update am Morgen: Von Aufholjagden und Weihnachtsgeschenken

nicht nur im Sport, auch in der Politik werden zur Selbstmotivation ja gerne historische Aufholjagden beschworen. In der SPD erinnern sie gerade ostentativ an Gerhard Schröders Wahlkampf 2005, in dem er eine sicher geglaubte Erdrutsch-Niederlage gegen Angela Merkel in einen gefühlten Sieg verwandelte. Oder an Olaf Scholz selbst, der 2021 unter widrigen Bedingungen die SPD zur stärksten Kraft und Kanzlerpartei machte. Ob ihm das nun wieder gelingt, lässt sich in unserem neuen Politbarometer natürlich nicht ablesen. Aber: Scholz holt auf und liegt in unserer Direktvergleichs-Frage mit Friedrich Merz auf Augenhöhe.