Künstliche Intelligenz: Der neue Super-Scout des Fußballs

Pioniere Brentford und Midtjylland

Daten über Physis, Technik und Intelligenz

Das passt vor allem in einem Bereich zusammen, auf den im Vorfeld der kommenden Transferperiode wieder besonders viele Augen gerichtet sind: das Scouting. "Ein Bundesligaverein hat so viele Kern-Scoutingmärkte, in denen er sich bewegen kann, dass diese Menge an Spielern mit reinem Live-Scouting nicht mehr abzudecken ist", sagt Dr. Turid Knaak, Ex-Spielerin und Datenexpertin im Bolzplatz.

Von der Beschreibung zur Vorhersage

"Wir gucken uns wirklich an, was passiert am Ball", sagt Knaak. "Das heißt, wir können immer sagen, was macht ein Spieler am Ball, welche Aktionen nimmt er sich in welchem Raum, unter wie viel Druck steht er bei welcher Aktion in welcher Spielphase?" Diese Erkenntnisse könnte auch ein Live-Scout noch gewinnen, wenn auch nicht in der Menge. Aber die KI kann mehr. Das Daten-Scouting entwickelt sich durch die KI gerade von der Beschreibung zur Vorhersage weiter.