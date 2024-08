Update am Morgen: So könnte der Osten wählen und Harris' Rede

Für die Regierungsbildung verheißt das turbulente Wochen, Thüringen könnte zum Polit-Labor Deutschlands werden. Wie eine Koalition jenseits der AfD zustande kommen könnte, bleibt auch in unserem neuesten Politbarometer unklar. Will die CDU in Erfurt ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss in Sachen Linke und AfD treu bleiben, müsste sie aufs BSW (und, damit es reicht, vielleicht zusätzlich die SPD) setzen. Rund die Hälfte der Befragten in Thüringen fände eine BSW-Beteiligung an der Regierung gut. In der CDU täten sie sich schwerer damit - aber was wird schon leicht in Thüringen?