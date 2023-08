Update am Morgen : Tod eines Putschisten?

Prigoschin startete als Gangster in Sankt Petersburg und landete zwischendurch wegen Raubs und Diebstahls im Gefängnis. In den wilden 90er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, machte er ein Luxusrestaurant auf, in dem Putin schonmal mit Jacques Chirac oder George Bush Junior tafelte. "Putins Koch" bekam anschließend Staatsaufträge, versorgte die russische Armee und Moskaus Schulen mit Essen - und wurde zum Millionär. Das Geld investierte er in eine sogenannte Trollfabrik in Petersburg. Eine Agentur, die mit gezielten Posts in sozialen Netzwerken Falschnachrichten verbreitete und pro-russische Stimmungen erzeugen sollte.