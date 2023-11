Heute werden die zerstörten Synagogen wieder neu erstrahlen - für diesen einen Tag. Der World Jewish Congress zeigt in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich digitale Rekonstruktionen der Synagogen. Licht-Installationen auf Hauswänden, an manchen Orten werden auch Führungen möglich sein mit Brillen für virtuelle Realität. Und das nicht nur in Berlin, Wien oder München, sondern auch in Städten wie Paderborn, Schwerin, Bingen und Linz.