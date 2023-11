Demokraten mit Wahlsiegen: Ein kurzes Aufatmen für Joe Biden

Was war nicht alles in sie hineingelesen worden, in die Wahlen am Dienstag in verschiedenen Staaten der USA: Ein Stimmungstest für die Präsidentschaftswahlen sollten sie sein, eine Abstimmung über einen schwächelnden Präsidenten, ein möglicher kräftiger Aufschlag für einen neuen Präsidentschaftskandidaten bei den Republikanern.