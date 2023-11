Betrugsprozess: Richter verärgert über Trumps Aussage

Aussagen Donald Trumps im Betrugsprozess gegen ihn haben zu Spannungen mit dem Gericht geführt. Richter Arthur Engoron wies Trump am Montag im Gerichtssaal mehrmals an, keine "Reden" zu halten:

Trump sei lediglich da, um Fragen zu beantworten. "Ich möchte nicht alles hören, was dieser Zeuge auch zu sagen hat", so der Richter.

Längliche Antworten verärgern Gericht

Trump will kommendes Jahr erneut für die Republikaner zum US-Präsidenten gewählt werden . An einer Stelle sagte er: "Das ist ein sehr unfairer Prozess. Ich hoffe, die Öffentlichkeit schaut zu."

Der ehemalige US-Präsident Trump sieht sich nun mit seiner vierten Anklage konfrontiert – diesmal aus Georgia wegen versuchten Wahlbetrugs. 15.08.2023 | 1:47 min

Trump attackiert Staatsanwältin: "Die Betrügerin ist sie"

Die New Yorker Staatsanwaltschaft unter der Demokratin James hatte Trump vor Gericht gebracht, weil er das eigene Vermögen und das seiner Trump Organization in Finanzdokumenten deutlich zu hoch angegeben haben soll, um damit bei Krediten und Versicherungen günstigere Konditionen zu bekommen.

Donald Trump erscheint nicht zur ersten Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten in Milwaukee, Wisconsin. Trotzdem will der Ex-Präsident zurück ins Weiße Haus. 23.08.2023 | 6:36 min

Folgenreiches Verfahren für Trump?

Eine Gefängnisstrafe oder direkte Auswirkungen auf seine Bewerbung um das Präsidentenamt drohen Trump in der Verhandlung zwar nicht, doch geschäftlich könnte ihm eine Verurteilung großen Schaden zufügen. New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James will erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar (rund 239 Millionen Euro) zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Unklar ist, ob er bei einer Verurteilung auch Immobilien wie seinen berühmten New Yorker Trump Tower abgeben müsste.