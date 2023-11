USA: Atomwaffenfähiges U-Boot im Nahen Osten angekommen

Rund 170 Meter langes U-Boot

US-Außenminister Blinken hat sich für eine humanitäre Feuerpause in Gaza ausgesprochen, um die Bedingungen für mögliche Freilassungen der Geiseln zu verbessern. 05.11.2023 | 1:33 min

Teil der "nuklearen Triade"

CNN: Abschreckungs-Botschaft an Iran

Die USA haben bereits zuvor U-Boote in die Region verlegt und deren Präsenz inmitten wachsender Spannungen mit dem Iran bestätigt. Auch der US-Sender CNN sah in dem Einsatz des U-Boots eine Botschaft der Abschreckung an den Iran und seine Stellvertreter in der Region.