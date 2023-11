USA erhöhen Militärpräsenz im Nahen Osten nach Hamas-Angriff

Eine "erzwungene" Verlegung etwa von 2.000 Krankenhauspatienten und Gesundheitspersonal in den südlichen Gazastreifen könnte "einem Todesurteil gleichkommen", erklärte die Organisation mit Sitz in Genf am Samstag. Zudem seien die Gesundheitseinrichtungen im Süden des Gazastreifens "bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt". Bereits vor dem Evakuierungsaufruf hatte die israelische Regierung die vollständige Abriegelung des Gazastreifens angeordnet, die Einfuhr von Treibstoff, Lebensmitteln und Trinkwasser wurde eingestellt.