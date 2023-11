Scholz und Netanjahu: Flächenbrand im Nahen Osten verhindern

Die radikalislamische Hamas hatte Israel vor einer Woche mit tausenden Raketen und hunderten Kämpfern angegriffen. Sie richteten in vielen Orten in Israel ein Blutbad an und töteten insgesamt mehr als 1.300 Menschen in Israel. Etwa 150 Menschen wurden als Geiseln in den palästinensischen Gazastreifen verschleppt.