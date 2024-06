Update am Morgen: Was sagt Scholz zum Islamismus?

Guten Morgen,

seit Tagen diskutiert Deutschland über islamistische Gewalttäter, heute meldet sich der Kanzler zu Wort. Olaf Scholz gibt am Morgen im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Thema: Die Sicherheitslage in Deutschland. Anlass ist der tödliche Messerangriff auf einen jungen Polizisten in Mannheim, der Generalbundesanwalt spricht von einem religiösen, nicht islamistischen Motiv.

Während der 90-minütigen Debatte im Bundestag nach Scholz' Rede wird es bestimmt auch wieder um Abschiebungen nach Afghanistan gehen. Das hat wenig mit dem mutmaßlichen Täter von Mannheim zu tun und viel mit der Europawahl an diesem Sonntag. Mit dem Thema lässt sich gut mobilisieren. Mal schauen, wie sachlich die Diskussion am Vormittag wird.

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Militär bestätigt Luftangriff auf Hamas-Stellung in Schule: Bei dem Angriff auf die vom UNRWA betriebene Schule im Gazastreifen seien mehrere Kämpfer getötet worden, die Terroranschläge und Angriffe auf israelische Truppen geplant hätten, teilte das Militär am Donnerstag mit.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

80. Jahrestag des D-Day mit der Landung alliierter Truppen in der Normandie: Die Landung der Alliierten an der nordfranzösischen Küste markierte den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland vom Westen her. Er steht aber auch für ein unmenschliches Blutvergießen. An dem Gedenken an die größte Landungsoperation der Geschichte beteiligt sind Großbritanniens König Charles III., das niederländische Königshaus, Frankreichs Präsident Macron und Staatschefs vieler weiterer Länder.