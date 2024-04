Update am Abend: Geschlecht, Bezahlkarte und Doppelname

Guten Abend,

Fahrverbote? Wissing facht Koalitionsstreit an

Fahrverbote an Wochenenden ab Sommer? Mit diesem Szenario schreckt Verkehrsminister Volker Wissing Autofahrer auf - und die Koalition. Falls das Klimaschutzgesetz nicht bis Sommer in Kraft sei, so Wissing, müsste der Verkehrssektor mit Sofortmaßnamen drastisch CO2 einsparen. Die FDP verlangt von den Grünen, ihre "Blockade" aufzugeben. Hintergrund: Der Verkehr reißt seit Jahren die Klimavorgaben. Mit dem Klimaschutzgesetz aber würde die Einhaltung der Klimaziele nicht mehr nach einzelnen Sektoren, sondern sektorenübergreifend betrachtet werden. SPD, Grüne und Verbände reagieren empört auf Wissings Warnung, das Umweltbundesamt beruhigt: Fahrverbote seien nicht nötig. Wohl aber mehr Klimaschutz im Verkehr - etwa mit Tempolimits und weniger klimaschädlichen Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg.