Update am Abend : Spionage-Thriller um Marsalek

In bunten Gewändern und mit Masken verhüllt wird der Vorstand der Schellengeister Narrenzunft, Werner Eberle, zu Grabe getragen. Bei der Trauerfeier kommt es zu einem Eklat - und am nächsten Morgen wird eine Frau tot in einem Brunnen gefunden. Ein neuer Fall für Robert Anders und sein Ermittlerteam. In einer neuen Folge von "Der Kommissar und der See" geht er dem Todesfall nach - denn er kannte die verstorbene Kaja Johansen. (89 Minuten)