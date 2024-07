Update am Morgen: Deutschland im "Standurlaub"

43.500 Staustunden zählte der ADAC in den Sommermonaten des letzten Jahres allein auf deutschen Straßen. In diesem Jahr könnte es noch schlimmer werden. Zum einen bleiben viele Baustellen auf den Autobahnen auch während der Ferienzeit bestehen. In Bayern werden zudem Lastwagen auch am Wochenende unterwegs sein. Für Lkw ab 7,5 Tonnen ist im Rahmen von Rettungs-, Hilfs- und Aufräumarbeiten aufgrund der Hochwasserkatastrophe das Sonn- und Feiertagsfahrverbot wie auch das Fahrverbot nach der Ferienreiseverordnung bis Ende Juli aufgehoben. Generell, so der ADAC, gilt das Sommerreise-Fahrverbot für schwere Lastwagen an allen Samstagen bis einschließlich 31. August auch in diesem Jahr, in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr.