Update am Morgen: Heute spielt die Musik in Ostdeutschland

Aber auch in der Union spitzt sich ein Streit zu, der die Partei noch auf die Probe stellen wird. Je konkreter die Gespräche der CDU in Thüringen und Sachsen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht werden, desto größer der Widerstand vor allem in den Westverbänden gegen Koalitionen mit dem BSW im Osten. Über 5.000 Unterschriften hat CDU-Mann Frank Sarfeld inzwischen für einen Unvereinbarkeitsbeschluss gesammelt. Morgen Abend beginnt in Halle der Deutschlandtag der Jungen Union, wo auch Friedrich Merz erwartet wird - und ein klärendes Wort in dieser Sache. Die Nervosität ist groß, dass die BSW-Debatte der Union den Bundestagswahlkampf verhagelt.