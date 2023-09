Update am Abend : Schuften wie die Stones

Und diese Gruppe wird trotz Zuwanderung stark abnehmen, sagen die Statistiker voraus, vor allem im Osten. So lebten zum Jahreswechsel 51,4 Millionen Menschen im Erwerbsalter in Deutschland, 7,2 Millionen davon in den ostdeutschen Bundesländern. In den nächsten 20 Jahren würden es zwischen acht und 16 Prozent weniger werden, so die Prognose, in Westdeutschland zwischen zwei und elf Prozent - je nach Zuwanderung. Aber selbst eine hohe Zahl an Einwanderern könne die Verluste "nicht kompensieren", sagt Behördenexpertin Bettina Sommer.